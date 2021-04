Olesya Rostova non è Denise Pipitone: il gruppo sanguigno non corrisponde. La conferma in onda sulla tv russa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone. La notizia, circolata con forza già nelle scorse ore, è ufficiale, confermata con la messa in onda della trasmissione n???? ??????? (Lasciateli parlare) in onda su Primo Canale. “Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise. Oggi abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti”, ha dichiarato all’agenzia Ansa l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021)non è. La notizia, circolata con forza già nelle scorse ore, è ufficiale,ta con la messa indella trasmissione n???? ??????? (Lasciateli parlare) insu Primo Canale. “Ieri preservando la privacy suldi, durante il programma russo, è stato rivelato che ildiè diverso da quello di. Oggi abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti”, ha dichiarato all’agenzia Ansa l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la ...

