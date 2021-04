Olesya Rostova NON è Denise Pipitone, arriva la conferma (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova NON è Denise Pipitone. Si chiude così l’ennesimo capitolo di questa triste storia iniziata nel 2004 quando sparì nel nulla da davanti casa sua a Mazara del Vallo la piccola Denise Pipitone di soli 4 quattro anni. Troppo pochi per un allontanamento volontario. Da quel 2004 ci sono state dozzine di segnalazioni, tutte cadute nel vuoto, come quest’ultima, quando in Russia ha fatto la sua apparizione in un programma tv una ragazza orfana rapita dagli zingari proprio nel 2004. Le due storie simili e la forte somiglianza fra Olesya Rostova e Piera Maggio hanno fatto immediatamente sperare gli italiani, ma alla fine si è rivelato essere l’ennesima bolla di sapone. Una notizia buona però c’è: Olesya ha ritrovato la sua famiglia ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 aprile 2021)NON è. Si chiude così l’ennesimo capitolo di questa triste storia iniziata nel 2004 quando sparì nel nulla da davanti casa sua a Mazara del Vallo la piccoladi soli 4 quattro anni. Troppo pochi per un allontanamento volontario. Da quel 2004 ci sono state dozzine di segnalazioni, tutte cadute nel vuoto, come quest’ultima, quando in Russia ha fatto la sua apparizione in un programma tv una ragazza orfana rapita dagli zingari proprio nel 2004. Le due storie simili e la forte somiglianza frae Piera Maggio hanno fatto immediatamente sperare gli italiani, ma alla fine si è rivelato essere l’ennesima bolla di sapone. Una notizia buona però c’è:ha ritrovato la sua famiglia ...

Ultime Notizie dalla rete : Olesya Rostova Olesya Rostova non è Denise Pipitone A sette giorni dalla puntata di Chi l'Ha Visto?, Giacomo Frazzitta , avvocato di Piera Maggio, ha confemato a FanPage che Olesya Rostova, purtroppo, non è Denise Pipitone. Dopo 7 giorni di rumor, indiscrezioni e polemiche, vista la volontà della tv russa di cavalcare il caso con attesa della diretta per rendere pubblici ...

... bomba - Alberto Matano su caso Denise Pipitone: "Pensate che all'improvviso...", terrificante sospetto sulla russa Olesya Olesya Rostova è Denise Pipitone? Questa è la domanda che rimbomba negli ultimi giorni su giornali, programmi televisivi e, naturalmente, sul web. L'opinione pubblica si è presto polarizzata, tra chi ...

Denise Pipitone, «Olesya Rostova non è la piccola scomparsa»: la conferma dall'avvocato di Piera Maggio Olesya Rostova non è Denise Pipitone. La conferma arriva dall'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la madre della bimba scomparsa in Sicilia a Mazara del Vallo nel ...

Denise Pipitone, Olesya Rostova non è Denise: arriva la conferma da parte dell’avvocato di Piera Maggio Olesya Rostova non è Denise Pipitone: arriva la conferma da parte dell’avvocato di Piera Maggio L’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, ha confermato a Fanpage.it che ieri è stata ...

