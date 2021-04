Olesya Rostova non è Denise, il gruppo sanguigno non è lo stesso. (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone, il gruppo sanguigno non è lo stesso. La notizie è stata ufficializzata ieri, nel corso della trasmissione televisiva Russa: ” Lasciali parlare”. A quanto pare il gruppo sanguigno di Olesya, andata in Tv per cercare i genitori non corrisponde affatto alla bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Nascerà in Cina il secondo bambino con DNA modificato La scienza progredisce: novità sul tumore ovarico Alzheimer: individuato il meccanismo che lo scatena Smentito il mito del gene gay DNA salamandre può rigenerare parti di corpo umano? Invecchiamento precoce, novità ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 7 aprile 2021)non èPipitone, ilnon è lo. La notizie è stata ufficializzata ieri, nel corso della trasmissione televisiva Russa: ” Lasciali parlare”. A quanto pare ildi, andata in Tv per cercare i genitori non corrisponde affatto alla bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Nascerà in Cina il secondo bambino con DNA modificato La scienza progredisce: novità sul tumore ovarico Alzheimer: individuato il meccanismo che lo scatena Smentito il mito del gene gay DNA salamandre può rigenerare parti di corpo umano? Invecchiamento precoce, novità ...

