Olesya Rostova e Denise Pipitone, il segreto della TV russa e la presunta sorella (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova e Denise Pipitone si sperava fossero la stessa persona. Tuttavia secondo indiscrezioni che circolano sui social questa possibilità sembra ridursi sempre di più, in particolare dopo la trasmissione registrata ieri in Russia. La ragazza che cerca i genitori e che assomigliava alla bambina scomparsa il 1° settembre a Mazara del Vallo nel 2004, non sarebbe la figlia di Piera Maggio. Olesya Rostova e Denise Pipitone: in procura l'esito sul gruppo sanguigno La trasmissione della tv russa registrata ieri sembra dimostrare che, Olesya Rostova, il cui vero nome sarebbe Angela, avrebbe incontrato la sua vera sorella biologica, Anastasia Nikulina Zhuchkova.

