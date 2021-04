Napoli, la mappa del contagio in tutti i quartieri: boom di positivi a Fuorigrotta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 1.468 le persone morte per Covid da febbraio 2020 nella città di Napoli. Il tasso di letalità, cioè l’incidenza di decessi sul totale dei positivi, è al 2,86%, mentre l’età media dei deceduti è 76 anni. Questi i dati, aggiornati al 4 aprile, del Dipartimento di prevenzione UOC Epidemiologia e Prevenzione e Registro Tumori dell’Asl Napoli 1 Centro guidata da Ciro Verdoliva. I casi confermati a Napoli dall’inizio della pandemia sono 55.804. Gli attualmente positivi sono 5.055, di cui ricoverati 318, di questi 28 sono in terapia intensiva, mentre i guariti sono 49.282. Secondo lo studio dell’Asl, l’età media dei casi è 45 anni. Stando alle analisi dell’azienda sanitaria il tempo medio tra la data del primo tampone naso faringeo positivo e il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono 1.468 le persone morte per Covid da febbraio 2020 nella città di. Il tasso di letalità, cioè l’incidenza di decessi sul totale dei, è al 2,86%, mentre l’età media dei deceduti è 76 anni. Questi i dati, aggiornati al 4 aprile, del Dipartimento di prevenzione UOC Epidemiologia e Prevenzione e Registro Tumori dell’Asl1 Centro guidata da Ciro Verdoliva. I casi confermati adall’inizio della pandemia sono 55.804. Gli attualmentesono 5.055, di cui ricoverati 318, di questi 28 sono in terapia intensiva, mentre i guariti sono 49.282. Secondo lo studio dell’Asl, l’età media dei casi è 45 anni. Stando alle analisi dell’azienda sanitaria il tempo medio tra la data del primo tampone naso faringeo positivo e il ...

