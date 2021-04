Murgia su Figliuolo: “A me spaventa un commissario che gira in divisa” | VIDEO (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Cosa ne pensa la retorica bellica del Generale Figliuolo?” domanda Giovanni Floris a Michela Murgia a DiMartedì. “Naturalmente da un uomo che viene da un contesto militare ci si può aspettare solo un linguaggio di guerra. Mi domando se il linguaggio di guerra sia quello giusto da utilizzare su chi non è militare, cioé su tutto il resto del Paese. A me personalmente spaventa un uomo con la divisa, non l’ho mai subito il fascino della divisa.” “Però funziona…” ribatte Floris, vestendo i pann dell’avvocato del Diavolo. Murgia replica: “Ma funziona su chi? E’ questo che non capisco, questo fascino per l’uomo forte. Io gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere che non fossero le forze dell’ordine che stavano dichiarando un arresto importante sono i ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Cosa ne pensa la retorica bellica del Generale?” domanda Giovanni Floris a Michelaa DiMartedì. “Naturalmente da un uomo che viene da un contesto militare ci si può aspettare solo un linguaggio di guerra. Mi domando se il linguaggio di guerra sia quello giusto da utilizzare su chi non è militare, cioé su tutto il resto del Paese. A me personalmenteun uomo con la, non l’ho mai subito il fascino della.” “Però funziona…” ribatte Floris, vestendo i pann dell’avvocato del Diavolo.replica: “Ma funziona su chi? E’ questo che non capisco, questo fascino per l’uomo forte. Io gli unici uomini che ho visto indavanti alle telecamere che non fossero le forze dell’ordine che stavano dichiarando un arresto importante sono i ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Michela #Murgia sul Generale Figliuolo: 'A me spaventa un commissario che gira con la divisa, non ne ho… - LegaSalvini : ?? MICHELA MURGIA: 'FIGLIUOLO? QUANDO VEDO UN UOMO IN DIVISA MI SPAVENTO SEMPRE'. - Noiconsalvini : ???? ++ PAROLE VERGOGNOSE DELLA MURGIA SUL GENERALE FIGLIUOLO E UN INSULTO A CHI SERVE IL PAESE INDOSSANDO UNA DIVISA… - 04Carmen20 : RT @ChiodiDonatella: LA #MURGIA SI SPAVENTA ALLA VISTA DELLA #DIVISA DI #FIGLIUOLO, PENSATE UN PO' Ed è fortunata la ragazzotta. Perché og… - Sparpagli : RT @mariamacina: La Murgia: Regina delle maldicenze. La vorrei proprio vedere se durante un cataclisma, vedendo arrivare i militari e i su… -