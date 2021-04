Mount | “Buona vittoria | dovremo dare il massimo anche la settimana prossima”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Mason, calciatore del Chelsea, ha parlato così ai microfoni di BT Sport dopo laper 2-0 sul Porto: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo giocato bene e siamo riusciti a conquistare una, ma siamo solo a metà dell’opera. Il lavoro non è finito, loro daranno battaglia laildi nuovo.Il gol di Chilwell? Ha mostrato una grande freddezza, sono contento per lui”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo un giro di lancette proprio quest'ultimo allontana allala sfera dopo un traversone in ... praticamente alla prima occasione, passa in vantaggio: è il 32' e Jorginho verticalizza per, ...Il Chelsea ha sfruttato al meglio gli errori difensivi della squadra di Conceiçao: i gol die ... Gli inglesi fanno possesso palla (64%), ma è sterile per unamezz'ora, periodo durante il ...Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel è intervenuto ai microfoni di BT Sport dopo la vittoria esterna contro il Porto, nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021.Si sono concluse le partite di andata degli ultimi due quarti di finale di Champions League. All'Allianz Arena il Paris Saint Germain si è garantito un vantaggio in vista della partita ...