Mission: Impossible, Simon Pegg: "Ai tempi del terzo film ero alcolizzato e infelice" (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'attore di Mission: Impossible Simon Pegg parla dei suoi problemi di alcolismo, e di come questi hanno influenzato anche il suo lavoro in passato. Simon Pegg tornerà nei nuovi capitoli di Mission: Impossible nei panni di Benji Dunn, ma durante una recente intervista ha voluto ricordare i tempi in cui, a causa dei suoi problemi di alcolismo, non era per niente a suo agio sul set della saga. Parlando ai microfoni del podcast Headstrong (via The Indipendent), Pegg ha infatti richiamato alla mente il periodo delle riprese del terzo film, quando era solito affogare i dispiaceri nell'alcool, come si usa dire: "Ricordo che quando ero bloccato in hotel a Beverly Hills bevevo tantissimo. Mi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'attore diparla dei suoi problemi di alcolismo, e di come questi hanno influenzato anche il suo lavoro in passato.tornerà nei nuovi capitoli dinei panni di Benji Dunn, ma durante una recente intervista ha voluto ricordare iin cui, a causa dei suoi problemi di alcolismo, non era per niente a suo agio sul set della saga. Parlando ai microfoni del podcast Headstrong (via The Indipendent),ha infatti richiamato alla mente il periodo delle riprese del, quando era solito affogare i dispiaceri nell'alcool, come si usa dire: "Ricordo che quando ero bloccato in hotel a Beverly Hills bevevo tantissimo. Mi ...

