LIVE – Monopoli-Palermo 0-1 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ladi, match valevole per la trentaduesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da quattro pareggi consecutivi, sperano di ritrovare il successo per allontanarsi dalla zona playout; i rosanero, dal canto loro, arrivano da due vittorie di fila e non hanno intenzione di fermarsi. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 7 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-5-2): 1 Taliento; 5 Arena, 4 Bizzotto, 3 Mercadante (C.); 31 Tazzer, 8 Piccinni, 10 Paolucci, 25 Vassallo, 21 Currarino; 9 Liviero, 17 Bunino. All: Scienza....

ILOVEPACALCIO : LIVE #MONOPOLIPALERMO 0-1, 41': pugliesi vicini al pari con una bordata dalla distanza di #Piccinni. Trema la trave… - ILOVEPACALCIO : LIVE #MONOPOLIPALERMO 0-1, 37': #Somma è il primo ammonito del match - ILOVEPACALCIO : LIVE #MONOPOLIPALERMO 0-1 28': GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!! TAP-IN DI #SOMMA E ROSA IN VANTAGGIO ?? - ILOVEPACALCIO : LIVE #MONOPOLIPALERMO 0-0 22': crescono i padroni di casa. Ci prova #Paolucci ?? - ILOVEPACALCIO : LIVE #MONOPOLIPALERMO 0-0, 20': le due squadre continuano a studiarsi. Ritmi bassi -

...00 Ravenna Calcio - Cesena 1 - 0 * Sambenedettese - Triestina 0 - 0 * Italia > Serie C Girone C 2020/2021 15:00 Ternana - Cavese 2 - 0 *- Palermo 0 - 1 * Italia > Serie D Girone C 2020/2021 ...Di fronte i rosa ci sarà ilche è rimato fermo nelle ultime settimane a causa del Covid, ma che vorrà assolutamente dire la sua. PRIMO TEMPO Palermo che conquista subito il possesso del...MONOPOLI – Il Palermo in trasferta a Monopoli per cercare di fare il poker in trasferta. La squadra rosanero, infatti, dalla promozione di mister Filippi ha collezionato tre vittorie in altrettante tr ...