LIVE Juventus-Napoli 2-0, Serie A calcio in DIRETTA: Dybala firma la rete del raddoppio! (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? Dentro Mario Rui ed Elmas, fuori Hysaj e Mertens nel Napoli. 76? Ronaldo per Dybala, ma il portoghese sbaglia il tocco. 74? Goooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Bentancur per Dybala che da fermo con il sinistro mette in rete sul secondo palo, Juventus-Napoli 2-0. 72? Fabian Ruiz da fuori chiama all’intervento Buffon. 70? Napoli che prova il massimo sforzo per arrivare al pareggio. 68? Dentro McKennie e Dybala, fuori Morata e Cuadrado nella Juventus. 66? Cuadrado prova a mettere in mezzo, pallone fuori. 64? Si preparano cambi per la Juventus. 62? Possesso palla prolungato per la Juventus. 60? ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Dentro Mario Rui ed Elmas, fuori Hysaj e Mertens nel. 76? Ronaldo per, ma il portoghese sbaglia il tocco. 74? Goooooooooooooooool,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Bentancur perche da fermo con il sinistro mette insul secondo palo,2-0. 72? Fabian Ruiz da fuori chiama all’intervento Buffon. 70?che prova il massimo sforzo per arrivare al pareggio. 68? Dentro McKennie e, fuori Morata e Cuadrado nella. 66? Cuadrado prova a mettere in mezzo, pallone fuori. 64? Si preparano cambi per la. 62? Possesso palla prolungato per la. 60? ...

juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme l'avvicinamento a #JuveNapoli! Con noi, Moreno #Torricelli ?? ?????? ??… - SkySport : Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #JuventusNapoli Alle 18:45 Su Sky Sport U… - ILOVEPACALCIO : LIVE #SerieA #JuventusNapoli 2-0/ #InterSassuolo 2-0. Super gol di #Dybala, in rete #Lukaku (VIDEO) - Ilovepalermo… - CalcioPillole : #JuventusNapoli live 2-0: Dybala entra e trova il raddoppio Segui la diretta su CIP ?? -