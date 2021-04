La cantante ha svelato la prima data del tour e dà appuntamento ai fan. «Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta!» ha scritto. «Mentre digito questo post mi tremano le mani!» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Emma Marrone, fotostory guarda le foto ««A giugno si parte in tour! Non mi sembra vero!». È un’esplosione di gioia il post Instagram con il quale Emma Marrone annuncia ai follower il suo ritorno in tour. Un’emozione indescrivibile che la cantante ha voluto subito condividere con la sua community, Alla quale viene dato appuntamento per il 6 giugno all’Arena di Verona. X Leggi anche › Emma Marrone e Alessandra Amoroso, primo duetto fra le ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 aprile 2021) Emma Marrone, fotostory guarda le foto ««A giugno si parte in! Non mi sembra vero!». È un’esplosione di gioia ilInstagram con il quale Emma Marrone annuncia ai follower il suo ritorno in. Un’emozione indescrivibile che laha voluto subito condividere con la sua community,quale viene datoper il 6 giugno all’Arena di Verona. X Leggi anche › Emma Marrone e Alessandra Amoroso, primo duetto fra le ...

Advertising

Ferovikev : finalmente è stato svelato a tutti il motivo per cui non faccio né la video maker né la cantante - zazoomblog : Myss Keta senza mascherina: svelato il vero volto della cantante - #senza #mascherina: #svelato #volto - zazoomblog : Myss Keta svelato il vero volto della cantante mascherata: la sua faccia fotografata per la prima volta - #svelato… - infoitcultura : Myss Keta, svelato il vero volto della cantante mascherata: la sua faccia fotografata per la prima volta - infoitcultura : Svelato il volto di Myss Keta, la cantante 'pizzicata' senza mascherina -