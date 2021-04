Juventus-Napoli, Danilo: “L’atteggiamento di oggi è quello giusto” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe parole di Danilo dopo Juventus-Napoli: “Sapevamo dell’importanza di questa partita. Qualche volta soffriamo, ma se soffriamo insieme e abbiamo convinzione in ciò che facciamo succede quello che è successo oggi: vinciamo. Giochiamo un buon calcio e bisogna proseguire su questa linea. Le grandi squadre sono quelle che hanno costanza. Questa stagione facciamo fatica a fare tanti risultati di fila. Ma noi che abbiamo più esperienza dobbiamo prendere per mano la squadra e avere L’atteggiamento fatto oggi”. Avete rimpianti per quei punti persi con le medio-piccole?“Sì, sicuramente. Siamo i primi ad essere tristi di questo. Sappiamo che se avessimo fatto meglio in quelle partite saremmo lì a lottare per la vetta. Ma ora dobbiamo lottare per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe parole didopo: “Sapevamo dell’importanza di questa partita. Qualche volta soffriamo, ma se soffriamo insieme e abbiamo convinzione in ciò che facciamo succedeche è successo: vinciamo. Giochiamo un buon calcio e bisogna proseguire su questa linea. Le grandi squadre sono quelle che hanno costanza. Questa stagione facciamo fatica a fare tanti risultati di fila. Ma noi che abbiamo più esperienza dobbiamo prendere per mano la squadra e averefatto”. Avete rimpianti per quei punti persi con le medio-piccole?“Sì, sicuramente. Siamo i primi ad essere tristi di questo. Sappiamo che se avessimo fatto meglio in quelle partite saremmo lì a lottare per la vetta. Ma ora dobbiamo lottare per ...

