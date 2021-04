Isola dei Famosi | Angela Melillo fa la furbetta | ma la colpa è di Rosolino

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - EliaRaoul : Qui per ricordarvi che “L’isola dei famosi” è la versione trash di survivor dove in assenza di televoto vince la st… - aliscuananas : ma perché i protetti del tz sono sempre dei ratti? #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Massimiliano Rosolino sul perchè non vuole sposare la compagna Natalia Titova. Oltre ad essere l'inviato del reality L'famosi è anche un personaggio molto amato e conosciuto. Stiamo parlando di Massimiliano Rosolino , che in una recente intervista ha stupito tutti dichiarando per quale motivo non sposa la ...Una delle concorrenti più importanti di questa quindicesima edizione de ' L'famosi ', il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme agli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, è sicuramente quello di Elisa Isoardi. L'ex ...Ma a far capire meglio la linea d’ombra tra viaggi pre e post Covid è la storia di un mega-progetto turistico sull'isola indonesiana di Lombok. Per realizzarlo sono state letteralmente sradicate – ...La naufraga dell'isola dei famosi Angela Melillo infrange le regole del gioco ma la colpa è dell'inviato in Honduras Massimiliano Rosolino ...