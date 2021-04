Inter, Conte: “In Champions abbiamo mostrato un bel gioco, ma si è parlato solo dell’uscita” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il tecnico dell’Inter Antonio Conte è Intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 2-1 ai danni del Sassuolo. In merito all’estetica, Conte ha affermato: “Noi non la trascuriamo, ma ci adattiamo. In Champions League abbiamo espresso un bel gioco, ma nessuno ne ha parlato. Tutti si sono soffermati sull’eliminazione. Ciò che conta, adesso, è vincere lo scudetto. Se poi ci piace così tanto l’estetica andremo al centro estetico per un lifting“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il tecnico dell’Antoniovenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 2-1 ai danni del Sassuolo. In merito all’estetica,ha affermato: “Noi non la trascuriamo, ma ci adattiamo. InLeagueespresso un bel, ma nessuno ne ha. Tutti si sono soffermati sull’eliminazione. Ciò che conta, adesso, è vincere lo scudetto. Se poi ci piace così tanto l’estetica andremo al centro estetico per un lifting“. SportFace.

