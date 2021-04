Ingaggia sicario sul dark web per sfregiare la ex | arrestato

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Avevato unsulweb, affinché la ex fosse “sfregiata con l’acido e costretta su una sedia a rotelle”. Un quarantenne lombardo è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di atti persecutori aggravati.Secondo le indagini della polizia postale e della squadra mobile di Roma, l’uomo - esperto informatico, funzionario di una grande azienda - aveva contattato un sito sulweb, chiedendo a soggetti denominati ‘Assassins’ di provocare lesioni gravissime alla ex fidanzata e offrendosi di pagare una grossa somma in bitcoin, una parte della quale era stata già versata ad un intermediario. L’intermediario era riuscito a metterlo in contatto con un, che si era impegnato a portare a compimento l’incarico in breve tempo. Nel frattempo il quarantenne inviava fiori e messaggi ...

Aveva ingaggiato un sicario sul dark web, affinché la ex fosse "sfregiata con l'acido e costretta su una sedia a rotelle". Un quarantenne lombardo è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di ... n quarantenne lombardo, funzionario di una grande azienda ed esperto informatico, è stato messo agli arresti domiciliari con una misura cautelare dopo che la Polizia ha rinvenuto sul Dark web ...