"In divisa solo i dittatori, le uniformi mi spaventano". Lo schifo di Michela Murgia: insulta Figliuolo e le forze dell'ordine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il peggio di Michela Murgia va in scena a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. La puntata è quella di martedì 6 aprile in onda su La7. Si parla, nel dettaglio, del generale Paolo Figliuolo, nuovo commissario all'emergenza coronavirus per il piano vaccinale. Uomo deciso e decisionista che ci ha abituato a mostrarsi in divisa. Circostanza che alla scrittrice comunista che mostra di disprezzare la forze dell'ordine sembra non piacere. Floris, prima di interpellarla, le ricorda alcune delle frasi pronunciate da Figliuolo: "Daremo fuoco a tutte le polveri"; "Nuovo fiato alle trombe"; "Svolta o perderemo tutto"; "Chiuderemo la partita". Dunque il conduttore chiede alla Murgia: "A questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il peggio diva in scena a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. La puntata è quella di martedì 6 aprile in onda su La7. Si parla, nel dettaglio, del generale Paolo, nuovo commissario all'emergenza coronavirus per il piano vaccinale. Uomo deciso e decisionista che ci ha abituato a mostrarsi in. Circostanza che alla scrittrice comunista che mostra di disprezzare lasembra non piacere. Floris, prima di interpellarla, le ricorda alcunee frasi pronunciate da: "Daremo fuoco a tutte le polveri"; "Nuovo fiato alle trombe"; "Svolta o perderemo tutto"; "Chiuderemo la partita". Dunque il conduttore chiede alla: "A questo ...

Libero_official : Secondo la #Murgia, 'in divisa girano solo i dittatori'. L'attacco al generale #Figliuolo e a tutte le forze dell'o… - danieledv79 : RT @m_mumi: @La7tv @KelleddaMurgia a me inquietava molto di più Conte che aveva messo a capo di Ade un generale della finanza!Messaggio bel… - FrancoFrrfrn : @GuidoCrosetto @La7tv Cara Michela Murgia..la divisa deve essere rispettata..non è un 'golpista' chi indossa la div… - m_mumi : @La7tv @KelleddaMurgia a me inquietava molto di più Conte che aveva messo a capo di Ade un generale della finanza!M… - Gianna47428351 : RT @cettinanicotina: E il condono di Draghi E i DPCM di Draghi E Draghi non parla E il piano vaccini non decolla E il generale Figliuolo in… -

