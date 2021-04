Il piano di Draghi: Astrazeneca a tutti gli over 60 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vaccinare con Astrazeneca solo gli over 60, la categoria di popolazione al riparo dai pur rarissimi effetti collaterali che si sono manifestati nelle ultime settimane. E somministrare comunque la seconda dose agli oltre 2 milioni di under 60 che già hanno ricevuto la prima fiala del vaccino di Oxford. Alla fine di una lunga giornata il governo ha deciso di seguire la via europea, o almeno degli altri tre grandi paesi, Germania, Francia e Spagna. Nonostante alla fine l’Ema non abbia raccomandato la sospensione per determinate fasce d’età, Berlino, Parigi e Madrid hanno voluto fissare un’asticella come messaggio di massima precauzione, non rinunciando d’altra parte del tutto ad Astrazeneca, sia perché scientificamente ritenuto affidabile, sia per il brusco rallentamento che provocherebbe alle campagne vaccinali. Mario ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vaccinare consolo gli60, la categoria di popolazione al riparo dai pur rarissimi effetti collaterali che si sono manifestati nelle ultime settimane. E somministrare comunque la seconda dose agli oltre 2 milioni di under 60 che già hanno ricevuto la prima fiala del vaccino di Oxford. Alla fine di una lunga giornata il gno ha deciso di seguire la via europea, o almeno degli altri tre grandi paesi, Germania, Francia e Spagna. Nonostante alla fine l’Ema non abbia raccomandato la sospensione per determinate fasce d’età, Berlino, Parigi e Madrid hanno voluto fissare un’asticella come messaggio di massima precauzione, non rinunciando d’altra parte del tutto ad, sia perché scientificamente ritenuto affidabile, sia per il brusco rallentamento che provocherebbe alle campagne vaccinali. Mario ...

