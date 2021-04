Il Covid miete un’altra vittima in Irpinia, muore un 48enne di Montemiletto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontemiletto (Av) – È deceduto ieri sera, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 48 anni di Montemiletto, ricoverato dal 28 febbraio e in terapia intensiva dal 5 marzo. Il sindaco del comune irpino, Massimiliano Minichiello, ha salutato Gerardo Brogna con un post su Facebook: “Caro Gerardo, ti voglio salutare con gli ultimi messaggi scambiati nei primi giorni di terapia intensiva, in ospedale. Nonostante lo stato di difficoltà, non hai mai perso il solito umore, che ti ha sempre distinto, al punto di tifare Inter. Purtroppo questa brutta partita, stavolta, non sei riuscito a vincerla, nonostante solo per te io abbia tifato Juve. Che la terra ti sia lieve, grande amico di tutti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – È deceduto ieri sera, nella terapia intensiva delHospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 48 anni di, ricoverato dal 28 febbraio e in terapia intensiva dal 5 marzo. Il sindaco del comune irpino, Massimiliano Minichiello, ha salutato Gerardo Brogna con un post su Facebook: “Caro Gerardo, ti voglio salutare con gli ultimi messaggi scambiati nei primi giorni di terapia intensiva, in ospedale. Nonostante lo stato di difficoltà, non hai mai perso il solito umore, che ti ha sempre distinto, al punto di tifare Inter. Purtroppo questa brutta partita, stavolta, non sei riuscito a vincerla, nonostante solo per te io abbia tifato Juve. Che la terra ti sia lieve, grande amico di tutti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

