Genocidio in Ruanda, la Francia declassifica i documenti di Mitterand (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Circa 8mila documenti, relativi al periodo tra il 1990 e il 1994 che precedette il genocidio in Ruanda, sono stati declassificati oggi in Francia. Le testimonianze provengono dagli archivi dell'ex presidente Francois Mitterand e del suo primo ministro Edouard Balladur. A questi documenti ha avuto accesso nei mesi scorsi una commissione d'inchiesta nominata dall'Eliseo per indagare sulle responsabilità francesi nel periodo precedente le stragi, cominciate dopo l'abbattimento con un missile dell'aereo a bordo del quale viaggiava l'allora presidente ruandese Juvenal Habyarimana. COSA DICE IL REPORT

