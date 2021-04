Gazzetta | Gattuso sa bene che la posizione di De Laurentiis nei suoi confronti non è cambiata

(Di mercoledì 7 aprile 2021)e De. Juventus-Napoli vede in bilico Pirlo la cui panchina è fortemente traballante. Ma c’è anche la situazione in casa Napoli di cui scrive lasache ladel presidente, nei, non è. Il futuro napoletano di Rino è fortemente in discussione, anche se non del tutto compromesso perché Deè un presidente che spesso rivede le proprie decisioni. Al di là di quello che lui pensa, però, c’è la volontà dell’allenatore che, al momento, pare non contemplare l’eventuale rinnovo del contratto. In questo aprile, niente e nessuno è tranquillo. L'articolo ilNapolista.

...Champions della classifica - e in caso di successo rinsalderebbe non poco i bulloni allentati sulla panchina di Pirlo - non si può non tener conto della formazione che contro gli uomini diha ...Chi pensa che contro la Juve, squadra europea, la taglia XS non sia proponibile, si rassegni: staserasi abbasserà ancora. Niente Osimhen, giocano Lozano, Mertens e Insigne. Dries in ...Su Gazzetta: "I verdetti“. Mercoledì da Leoni. Scudetto, Europa, futuro. Ore 18.45 Inter-Sassuolo e Juve-Napoli. Conte a ritmo Trap vuole chiudere i conti: decima di ...La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista del recupero di Juventus-Napoli in ...