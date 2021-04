Ecco spiegati quei «32 casi di positività su bus e metro» citati da Giorgia Meloni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quando i giornali semplificano – volutamente o anche solo per necessità di sintesi – un titolo possono nascere fraintendimenti. Oppure, volutamente, c’è chi se ne approfitta (vedi Giorgia Meloni). Ieri la notizia delle tracce di virus ritrovate sulle superfici di 32 mezzi tra bus e treni ha fatto il giro d’Italia. La ricerca ha permesso di rilevare tracce del virus sulle linee del trasporto pubblico di Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto. Come riferisce il comunicato stampa, i controlli sono stati eseguiti a livello nazionale per un totale di 756 tamponi di superficie sui mezzi e nelle stazioni rilevando 32 casi di positività tra obliteratrici, maniglie e barre di sostegno per i passeggeri, pulsanti di richiesta di fermata e sedute «per presenza di materiale genetico riconducibile al virus ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quando i giornali semplificano – volutamente o anche solo per necessità di sintesi – un titolo possono nascere fraintendimenti. Oppure, volutamente, c’è chi se ne approfitta (vedi). Ieri la notizia delle tracce di virus ritrovate sulle superfici di 32 mezzi tra bus e treni ha fatto il giro d’Italia. La ricerca ha permesso di rilevare tracce del virus sulle linee del trasporto pubblico di Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto. Come riferisce il comunicato stampa, i controlli sono stati eseguiti a livello nazionale per un totale di 756 tamponi di superficie sui mezzi e nelle stazioni rilevando 32ditra obliteratrici, maniglie e barre di sostegno per i passeggeri, pulsanti di richiesta di fermata e sedute «per presenza di materiale genetico riconducibile al virus ...

Advertising

CiciIanlove : @Teresa75641417 Non so se ci rendiamo conto ma lo stanno attaccando perché a detta loro uno che fa questo lavoro, d… - Salvato75735378 : @CathVoicesITA @BZBXnet Ecco i motivi per cui il #DDLZan non deve essere approvato spiegati in tre minuti. - fedelhappy : C’hanno cartier e cercano Pandora ecco spiegati gli uomini. - Ponta84roll : @MinervaMcGrani1 @Samira1577 Ecco spiegati i campi container - Gi4nLuCa7 : @OfficialUSS1919 La serie B è a dir poco scarsa, al pari di una serie D del campionato inglese.Ecco spiegati tutti… -