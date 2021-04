(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sergio Bonelli Editore presenta . In libreria e in fumetteria dal 15 aprile il nuovo appuntamento con la collana dedicata ai Maestri del fumetto che hanno prestato la loro matita all’Indagatore dell’Incubo di Tiziano Sclavi. Prosegue la nuova collana diDog dedicata alle “graphic novel d’autore” e a tutti quei Maestri del fumetto che negli anni hanno prestato la loro matita al celebre personaggio di Tiziano Sclavi. In questo caso, il protagonista è ilCagliostro. Cagliostro è tornato e con lui l’ombra delle streghe. Serve il suo guizzo felino e una zampata fulminea per districare al volo un’intricata matassa di avvenimenti. Lady De Bourgh assassinata, la leggenda di un antico albero maledetto… Una girandola di personaggi e di misteri racchiusi in un vortice che si cela… neldel! , ...

Advertising

QuotidianPost : Dylan Dog. L’occhio del gatto - tuttocartoni : Dylan Dog. L’occhio del gatto - furiadicheb1985 : Praticamente sono io, Dylan Dog nel quadro famosissimo di Munch. Quanto mi rappresenta. - Dylan_Dog_23 : Cucina pugliese ?? - PaoloMartinel12 : Dylan Dog 414 'Giochi Innocenti' Disegnato da Meah -

Ultime Notizie dalla rete : Dylan Dog

Tom's Hardware Italia

Disponibile dal 24 marzo, ilMagazine 2021 al prezzo di 7,50 euro, contiene due storie complete dell' Indagatore dell'Incubo e la consueta raccolta di articoli su tutto quanto ha fatto orrore nel corso degli ultimi ...Andrea Cavaletto , sceneggiatore dima anche di molti film horror come Hidden in the Woods o A taste of phobia , esordisce con un romanzo, 'Io sono il male', scritto a quattro mani con Liza Zanardo. Un lavoro del tutto ...DYLAN DOG - L’OCCHIO DEL GATTO. In libreria e in fumetteria dal 15 aprile il nuovo appuntamento dedicato ai Maestri del ...Andrea Cavaletto, sceneggiatore di Dylan Dog ma anche di molti film horror come Hidden in the Woods o A taste of phobia, esordisce con un romanzo, 'Io sono il male', scritto a quattro mani con Liza ...