DAYDREAMER, anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021 (Di mercoledì 7 aprile 2021) DAYDREAMER – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021: Leyla ed Emre si dividono tra le preoccupazioni per la loro nuova attività e quelle per la salute di Nihat, che ha avuto un malore ma che si dimostra poco attento alla dieta nonostante le complicazioni dovute al diabete. Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni di mercoledì 7 e giovedì 8 aprile 2021 Nihat si presenta in visita da Aziz e Mihriban, convinto di poter assaggiare la deliziosa cucina della padrona di casa. Tuttavia, la coppia trova mille modi per impedirgli di abbuffarsi e, al contrario, lo costringe a fare un po’ di esercizio all’aria aperta. Alla tenuta, il padre di Sanem scopre che lei è andata al locale con Can per un incontro ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 7 aprile 2021)– le ali del sogno,e trame puntate settimanali da lunedì 12 a venerdì 16: Leyla ed Emre si dividono tra le preoccupazioni per la loro nuova attività e quelle per la salute di Nihat, che ha avuto un malore ma che si dimostra poco attento alla dieta nonostante le complicazioni dovute al diabete. Leggi anche:di mercoledì 7 e giovedì 8Nihat si presenta in visita da Aziz e Mihriban, convinto di poter assaggiare la deliziosa cucina della padrona di casa. Tuttavia, la coppia trova mille modi per impedirgli di abbuffarsi e, al contrario, lo costringe a fare un po’ di esercizio all’aria aperta. Alla tenuta, il padre di Sanem scopre che lei è andata al locale con Can per un incontro ...

