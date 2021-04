DaD, problemi anche per Axios: il 40% delle scuole senza registro elettronico (Di mercoledì 7 aprile 2021) problemi anche in Italia per la didattica a distanza. Non solo in Francia, come abbiamo già documentato martedì, ma anche nel nostro Paese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021)in Italia per la didattica a distanza. Non solo in Francia, come abbiamo già documentato martedì, manel nostro Paese. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : DaD, problemi anche per Axios: il 40% delle scuole senza registro elettronico - angilucianoo : RT @foratozzzzzz: perché riesco ad entrare in ritardo pure in dad cioè che cazzo di problemi ho - bakaboiiiii : @pipposgintonic Vabbè raga ma allora mi confermate che avete problemi di comprensione del testo, ripeto, non è da t… - edenzappia : RT @foratozzzzzz: perché riesco ad entrare in ritardo pure in dad cioè che cazzo di problemi ho - elijah85 : Ogni tanto penso a sti ragazzi che oggi vanno a scuola, domani sono in dad, dopodomani chi lo sa, i problemi tecnic… -