Covid, ultime notizie. Garavaglia (Lega): “Per le riaperture diamo subito delle date” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Covid, le ultime notizie di oggi 7 aprile 2021 in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Continua la campagna di vaccinazione in Italia, dove è prevista oggi la consegna di 1,5 milioni di dosi alle regioni italiane, come preannunciato dal commissario all’emergenza Figliuolo. Finora sono state somministrate oltre 11 milioni di dosi Qui i dati in tempo reale. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, mercoledì 7 aprile, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie: LA DIRETTA Ore 07.00 – Garavaglia (Lega): “Per le riaperture diamo subito delle ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021), ledi oggi 7 aprile 2021 in Italia e nel mondoOGGI – Continua la campagna di vaccinazione in Italia, dove è prevista oggi la consegna di 1,5 milioni di dosi alle regioni italiane, come preannunciato dal commissario all’emergenza Figliuolo. Finora sono state somministrate oltre 11 milioni di dosi Qui i dati in tempo reale. Di seguito tutte lesul-19 di oggi, mercoledì 7 aprile, aggiornate in tempo reale. ?: LA DIRETTA Ore 07.00 –): “Per le...

Agenzia_Ansa : Covid, nelle ultime 24 ore in Italia 7.767 nuovi positivi e 421 morti. Effettuati 112.962 test. Il tasso di positi… - TgrRaiToscana : #Pistoia #Covid19 zona rossa da 40 giorni. Tuttavia non calano né contagi né ricoveri. La situazione nell'ospedale… - RaiNews : Iss: è 46 anni l'età media dei malati di #Covid nelle ultime 2 settimane - ROBZIK : In #Brasile il #COVID19 ha ucciso 4.211 persone nelle ultime 24 ore. Mai così tanti in un giorno. Siamo diventati i… - SkyTG24 : Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 7 aprile. LIVE -