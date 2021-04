Covid Toscana, oggi 937 contagi: bollettino 7 aprile (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 937 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 aprile. Ad anticipare la tabella con i dati della Regione è il governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 937 su 27.269 test di cui 11.971 tamponi molecolari e 15.298 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 3,44% sul totale dei tamponi e del 12,2% sulle prime diagnosi”, scrive Giani su Facebook. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 937 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 6. Ad anticipare la tabella con i dati della Regione è il governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 937 su 27.269 test di cui 11.971 tamponi molecolari e 15.298 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 3,44% sul totale dei tamponi e del 12,2% sulle prime diagnosi”, scrive Giani su Facebook. L'articolo proviene da Italia Sera.

