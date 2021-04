Covid Pistoia, protesta degli ambulanti: allestito finto mercato in piazza Duomo (Di mercoledì 7 aprile 2021) protesta degli ambulanti stamani in piazza Duomo a Pistoia , dove hanno allestito un finto mercato con i loro furgoni , ma senza merce esposta, per manifestare contro la mancata riapertura dei mercati ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 7 aprile 2021)stamani in, dove hannouncon i loro furgoni , ma senza merce esposta, per manifestare contro la mancata riapertura dei mercati ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pistoia Covid Pistoia, protesta degli ambulanti: allestito finto mercato in piazza Duomo "La nostra richiesta è di poter lavorare - ha spiegato Antonio Gualtieri, portavoce degli ambulanti del mercato di Pistoia - , perché i ristori non sono sufficienti e a non tutti arrivano, quindi ...

"Al pronto soccorso circa 100 accessi al giorno" PISTOIA - Negli ultimi 10 giorni il numero degli accessi nel Pronto Soccorso dell'Ospedale San ... rendendo disponibile un ulteriore ambulatorio a servizio del settore No Covid". "La situazione dell'...

Pistoia, 7 aprile 2021 - Protesta degli ambulanti stamani in piazza Duomo a Pistoia, dove hanno allestito un finto mercato con i loro furgoni, ma senza merce esposta, per manifestare contro la mancata

Fratelli d’Italia insieme agli ambulanti per la riapertura dei mercati FIRENZE - “E’ cambiato governo ma le assurdità imposte dal precedente esecutivo rimangono. Non esistono evidenze scientifiche per cui i mercati all’aperto ...

