Covid, Palermo è in zona rossa: città chiusa fino al 14 aprile (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da oggi sino al 14 aprile Palermo sarà di nuovo zona rossa. L'ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è entrata in vigore la scorsa mezzanotte e varrà per tutto il territorio comunale del capoluogo siciliano. I palermitani dovranno dunque limitare sensibilmente gli spostamenti e quei comportamenti che avevano determinato nei giorni scorsi un innalzamento della curva dei contagi sforando le 250 unità per 100mila abitanti. A differenza dei giorni di Pasqua, questa zona rossa non consentirà deroghe come le visite a parenti e amici, apparendo più simile al lockdown di un anno fa.Da oggi e per i prossimi 8 giorni a Palermo è vietato uscire da casa se non per "comprovati motivi di lavoro, salute o necessità", e muniti di autocertificazione. ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da oggi sino al 14sarà di nuovo. L'ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è entrata in vigore la scorsa mezzanotte e varrà per tutto il territorio comunale del capoluogo siciliano. I palermitani dovranno dunque limitare sensibilmente gli spostamenti e quei comportamenti che avevano determinato nei giorni scorsi un innalzamento della curva dei contagi sforando le 250 unità per 100mila abitanti. A differenza dei giorni di Pasqua, questanon consentirà deroghe come le visite a parenti e amici, apparendo più simile al lockdown di un anno fa.Da oggi e per i prossimi 8 giorni aè vietato uscire da casa se non per "comprovati motivi di lavoro, salute o necessità", e muniti di autocertificazione. ...

