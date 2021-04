Covid, la polizia irrompe in chiesa: cresce la persecuzione ai cristiani (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nemmeno durante le celebrazioni Pasquali è stata garantita la pace ai fedeli ma anzi è successo qualcosa di spiacevole e triste. In questo caso, la città del misfatto è stata Londra, e la sera quella del Venerdì Santo, quando purtroppo i fedeli hanno visto degli agenti piombare all’interno della chiesa cattolica di Cristo Re imponendo, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nemmeno durante le celebrazioni Pasquali è stata garantita la pace ai fedeli ma anzi è successo qualcosa di spiacevole e triste. In questo caso, la città del misfatto è stata Londra, e la sera quella del Venerdì Santo, quando purtroppo i fedeli hanno visto degli agenti piombare all’interno dellacattolica di Cristo Re imponendo, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

