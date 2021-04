Covid: 13.708 nuovi casi e 627 morti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 13.708 i nuovi casi di Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore. Mentre i morti sono 627. Questi i dati forniti dal ministero della Salute. Ci sono poi stati 339.939 tamponi molecolari e antigenici. Ieri i test erano stati 112.962, un terzo circa di quelli di oggi. Il tasso di positività è del 4%, ieri era al 6,9%, quindi in calo del 2,9% in 24 ore. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 13.708 idiin Italia registrati nelle ultime 24 ore. Mentre isono 627. Questi i dati forniti dal ministero della Salute. Ci sono poi stati 339.939 tamponi molecolari e antigenici. Ieri i test erano stati 112.962, un terzo circa di quelli di oggi. Il tasso di positività è del 4%, ieri era al 6,9%, quindi in calo del 2,9% in 24 ore.

