Concorsopoli Regione Lazio, arrivano dimissioni eccellenti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Concorsopoli in Regione Lazio, si dimette il presidente del consiglio Buschini: "Assunzioni regolari ma lascio per trasparenza" E' stata ribattezzata la Concorsopoli della Regione Lazio. Si tratta dell'istruttoria di Fdi su alcune assunzioni. In particolare, il caso riguarda un bando per dipendenti pubblici del comune di Allumiere, territorio di 3.800 abitanti in provincia di Roma. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

