Concorso 2800 assunzioni al Sud: profili richiesti e come partecipare (Di mercoledì 7 aprile 2021) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per l’assunzione a tempo determinato di 2.800 laureati e tecnici da inserire nelle pubbliche amministrazioni del Sud. Si cercano funzionari con ruolo di “coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027”. Tra i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per l’assunzione a tempo determinato di 2.800 laureati e tecnici da inserire nelle pubbliche amministrazioni del Sud. Si cercano funzionari con ruolo di “coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027”. Tra i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

g_brescia : Grazie alla legge di bilancio del governo @GiuseppeConteIT, investiti 126 mln di euro l'anno fino al 2023 per assum… - Quot_Molise : Pubblica amministrazione, al via il concorso per 2800 assunzioni al Sud (IL BANDO) | - Blackskorpion4 : RT @AndreaVenanzoni: Nel concorso algoritmico e iper-innovativo da 2800 posti, per poter partecipare bisogna avere una età non inferiore a… - Blackskorpion4 : RT @AndreaVenanzoni: In Gazzetta Ufficiale è uscito il famoso concorso per i 2800 posti al Sud. Aspettativa prima del bando: algoritmi, in… - InforGiovani : Maxi #concorso per 2800 #laureati negli uffici della Pubblica Amministrazione in #Abruzzo, #Basilicata, #Calabria,… -