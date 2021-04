Come sono finite mille telecamere della cinese Hikvision nelle procure di tutta Italia (Di mercoledì 7 aprile 2021) (foto: Getty Images)Oltre mille telecamere della multinazionale cinese Hikvision sorvegliano le sale intercettazioni delle procure Italiane. Le ha acquistate il ministero della Giustizia nel 2017 per la messa in sicurezza di quei centri dove sono conservati dati estremamente sensibili, frutto delle intercettazioni, di cui deve garantire la segretezza. Hikvision, un colosso che ha chiuso il 2019 con un giro d’affari di 57,6 miliardi di renminbi (circa 7,45 miliardi di euro), è considerata la più importante e innovativa azienda di videosorveglianza al mondo. Al tempo stesso, il fatto che lo Stato cinese sia tra i suoi azionisti e che tecnologia dell’azienda sia usata nella repressione ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 aprile 2021) (foto: Getty Images)Oltremultinazionalesorvegliano le sale intercettazioni dellene. Le ha acquistate il ministeroGiustizia nel 2017 per la messa in sicurezza di quei centri doveconservati dati estremamente sensibili, frutto delle intercettazioni, di cui deve garantire la segretezza., un colosso che ha chiuso il 2019 con un giro d’affari di 57,6 miliardi di renminbi (circa 7,45 miliardi di euro), è considerata la più importante e innovativa azienda di videosorveglianza al mondo. Al tempo stesso, il fatto che lo Statosia tra i suoi azionisti e che tecnologia dell’azienda sia usata nella repressione ...

