Cluster Italia | positivo un altro Azzurro

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Coronavirus, anche Pessinaal Covid. Il comunicato dell’Atalanta: “La società ha attivato le procedure previste dal protocollo”. Anche Pessina è risultatoal Covid, come comunicato dall’Atalanta con una nota pubblicata sui propri canali social. Il calciatore si trova in isolamento come previsto dai protocolli e fortunatamente è in buone condizioni di salute. Covid,Pessina: il comunicato dell’Atalanta “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultatoal Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate“, recita il comunicato ufficiale diramato dall’Atalanta ...