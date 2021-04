Cashback | bocciata la mozione di Fdi che chiedeva lo stop Fi | Lega e Iv si astengono

Advertising

strescino : RT @FDI_Parlamento: Cashback, Meloni: usare i 5 miliardi per aiutare le categorie più colpite dal Covid. Mozione bocciata, ma sì ai corrett… - rosatoeu : Cashback, la maggioranza chiede correttivi sui rimborsi di Stato per i pagamenti elettronici. Bocciata al Senato la… - agoacciaio : RT @tranellio: #CashBack Bocciata la mozione dei parassiti - rombi_ti : RT @tranellio: #CashBack Bocciata la mozione dei parassiti - Giuggio72684862 : RT @mantolalla: BOCCIATA LA MOZIONE DEL CENTRODESTRA CHE CHIEDEVA L’ABOLIZIONE DEL CASHBACK -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback bocciata

Al Senatola mozione che chiedeva di destinare i 5 miliardi del provvedimento agli indennizzi per le attività colpite dalla pandemia. Pd e M5s hanno votato contro, ma Lega, FI e Iv si sono ......di Fratelli d'Italia di cancellare ildi Stato . La mozione presentata da Fdi insieme ai partner del centrodestra a gennaio, quando il gruppo era tutto all'opposizione, è stataoggi ...MILANO – La mozione per interrompere il cashback da parte dei senatori di Fratelli d’Italia e dirottare le risorse sui ristori alle imprese ha l’effetto unire le forze della maggioranza nel chiedere c ...Il Cashback resta. Il Senato ha bocciato la mozione di Fratelli d'Italia per lo stop alla misura, volta a incentivare l'uso dei pagamenti digitali. Contrari a ...