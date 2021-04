Capelli grassi? Provate questa maschera fai da te davvero portentosa

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Avete i? Le cause possono essere diverse, magari è un periodo particolare della vostra vita o dell’anno, il cambio di stagione ad esempio potrebbe essere alla base di questo fastidio. Oppure ancora potrebbero esserci problemi ormonali, psicologici come stress e ansia. Anche un’alimentazione scorretta incide sul ph della cute. Curate di più la dieta, magari assumendo integratori specifici a base di vitamina B6e vitamina E, zinco, Betagluano, Omega 3, Omega 6… Fate attenzione anche al tipo di shampoo e alla frequenza dei lavaggi: spesso, infatti, nel tentativo di sgrassare troppo provocate l’effetto contrario e il cuoio capelluto produce maggiore quantità di sebo. Trattamenti chimici e tinture, inoltre, posso creare scompensi alla cute con risultati molto spiacevoli: radici untuose e punte secche. Ma a tutto c’è rimedio! Noi di Non Solo ...

Forfora causata dai capelli grassi. Questo tipo di forfora è causato dall'accumulo di sebo in eccesso sul cuoio capelluto. Il sebo può aggregare le cellule morte della pelle e causare squame. Mentre chi ha i capelli grassi, non deve diluirlo ma usare direttamente sul cuoio capelluto un bicchiere d'aceto. Abbondare però dopo con i risciacqui. A proposito, l'aceto (e il petrolio) aiutava una ...