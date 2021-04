«Bridgerton 2» | chi sono i nuovi membri del cast

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Uno ne va ed altri ne vengono. Netflix, che nel weekend di Pasqua ha ufficializzato l’addio a Bridgerton di Regé-Jean Page, il bel Duca di Hastings, ha annunciato per la seconda stagione della sua serie tv quattro nuovi ingressi. A colmare il vuoto lasciato dall’attore, saranno Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch e Rupert Young, scelti, rispettivamente, per interpretare i ruoli della debuttante Edwina Sharma, di Mary Sharma, madre di Edwina, dell’intellettuale Theo Sharpe e di Jack, indissolubilmente legato ad una delle famiglie in vista nella serie tv.

... figlia di un Conte il cui matrimonio aveva creato grande scandalo per la famiglia, e ora di ritorno a Londra come la matrigna della nuova fiamma di Lord Anthony, Kate Sharma (interpretata ...: quattro nuove aggiunte al cast Variety ha oggi rivelato in esclusiva che Charithra ... Maandranno a interpretare? La risposta è presto detta! Charithra Chandran interpreterà Edwina ...Intanto sappiamo che questi nuovi capitoli sono tratti dal secondo libro di Julia Quinn, Il visconte che mi amava, e che è tutto dedicato al maggiore della famiglia Bridgerton, sir Anthony (se vi ...Bridgerton, la serie TV più vista di sempre su Netflix, è la fonte di 5 trend moda irresistibili per la Primavera 2021.