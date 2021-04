Borré aspetta la chiamata della Lazio

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA - La sua candidatura è spuntata dall'Argentina. Rafael Santos, semplicemente, è entrato in orbitaall'improvviso. L'attaccante del River Plate, 25 anni, è in scadenza a giugno. ...

era ad un passo dal Gremio, i brasiliani avevano annunciato il suo sì. Eppure il giocatore non ha mai firmato il precontratto preparato a Porto Alegre. Dietro i suoi tentennamenti c'erano ..., quale futuro? Attende la Lazio Santiago sogna il grande salto in Europa. In Argentina insistono: sul giocatore ci sono Lazio e Brighton. E lui, in una recente intervista, aveva ammesso: "Mi ...