Bonus assunzioni donne 2021, chiarimenti Inps sull'esonero contributivo al 100% (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Legge di Bilancio 2021 ha previsto per le nuove assunzioni di donne lavoratrici o trasformazioni di rapporti già esistenti fino al 2022 un esonero contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Possono accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo che procedono con l'assunzione nel biennio 2021-2022 di donne disoccupate di lungo corso, lavoratrici svantaggiate, autonome o precarie a basso reddito. Per poter accedere al Bonus donne, sono fondamentali le caratteristiche specifiche della lavoratrice assunta e la tipologia di contratto previsto. L'Inps ha chiarito proprio ...

