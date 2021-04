Bobo Vieri e la Bombeer rosa | un omaggio alle donne

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Un altro gol di Bobi. Che non si ferma mai. Ora lancia la, la prima birra nella storia dedicata a tutte le, con un passato indimenticabile e glorioso nel mondo del calcio, ora con la suas'impone sul mercato. E se ne parla ormai da tempo. Infatti, tutto nasce dall'unione con 25h Holding, una start up che fa capo all'imprenditore Driss El Faria (uno dei guru per la creazione di brand e posizionamento sul mercato dei prodotti. Così, dopo labianca e azzurra (legata agli Europei di calcio), nasce quella dedicata. Un veroche sta praticamente spopolando ovunque. Tra l'altroha chiuso accordi con Gros (la grande catena dei ...