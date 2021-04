Berlusconi di nuovo ricoverato: seconda volta in due settimane (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. Si tratta della seconda in volta in due settimane che il leader di Forza Italia viene ricoverato in ospedale. La notizia del ricovero è stata data Federico Cecconi, avvocato di Berlusconi, in apertura dell’udienza Ruby Ter in Fiera a Milano: “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei è da lunedì ospedalizzato”. Non abbiamo dunque ulteriori informazioni sullo stato di saluto di Berlusconi, che ha trascorso la Pasqua in Provenza, nella villa di sua figlia Marina. Sappiamo solo che è giunto ieri pomeriggio a Milano in elicottero e dopo una visita di controllo è stato ricoverato per alcuni accertamenti. Berlusconi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr – Silvioall’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. Si tratta dellainin dueche il leader di Forza Italia vienein ospedale. La notizia del ricovero è stata data Federico Cecconi, avvocato di, in apertura dell’udienza Ruby Ter in Fiera a Milano: “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei è da lunedì ospedalizzato”. Non abbiamo dunque ulteriori informazioni sullo stato di saluto di, che ha trascorso la Pasqua in Provenza, nella villa di sua figlia Marina. Sappiamo solo che è giunto ieri pomeriggio a Milano in elicottero e dopo una visita di controllo è statoper alcuni accertamenti....

Advertising

pierpi13 : MILANO Berlusconi ricoverato di nuovo per accertamenti al San Raffaele Era atteso domani a Siena per udienza Ruby-t… - Miringo17 : @La7tv @PSenaldi Parlate del processo Ruby di domani e che Berlusconi è di nuovo in ospedale... Quanto dobbiamo con… - ruby_rails_bot : RT @linoge80: Ah ma quindi è previsto di nuovo qualcosa in tribunale per berlusconi sta settimana? #Berlusconi #Ruby - linoge80 : Ah ma quindi è previsto di nuovo qualcosa in tribunale per berlusconi sta settimana? #Berlusconi #Ruby - Miringo17 : @myrtamerlino Parlate del processo Ruby di domani e che Berlusconi è di nuovo in ospedale... Quanto dobbiamo contin… -