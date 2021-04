Autobus dirottato | pg | Confermare la condanna a 24 anni a Sy

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Crema (Cremona), 7 aprile 2021 - Chiesta la conferma della pena di 24per Ousseynou Sy - l'autista senegalese che il 20 marzo 2019, dirottò, tenne in ostaggio e poi diede alle fiamme un bus con ...

Crema (Cremona), 7 aprile 2021 - Chiesta la conferma della pena di 24 anni per Ousseynou Sy - l'autista senegalese che il 20 marzo 2019, dirottò, tenne in ostaggio e poi diede alle fiamme un bus con ......Lucilla Tontodonati ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello di Milano la conferma della sentenza di primo grado a 24 anni di carcere per l'autista che il 20 marzo 2019 dirottò e incendiò un...E' quanto chiesto durante l'udienza di apertura del processo di secondo grado: "Lucido e ha organizzato quello scenario con ferocia" ...E’ iniziato questa mattina davanti alla prima sezione della Corte d’Assise d’appello di Milano il processo bis nei confronti di Ousseynou Sy, 48 anni, senegalese, l’ex autista di Autoguidovie che nel ...