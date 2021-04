Atletico Madrid, tegola Suarez: rischia uno stop di tre settimane per un problema muscolare (Di mercoledì 7 aprile 2021) Brutte notizie in casa Atletico Madrid. I Colchoneros perdono per infortunio Luis Suarez che, come riportano in una nota del club spagnolo, ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra, senza fornire ulteriori dettagli. Il quadro attuale è in evoluzione ma, stando a quanto riferito dal quotidiano ‘AS’, l’uruguaiano rischia uno stop di almeno tre settimane proprio nel momento cruciale della stagione, in cui l’Atletico è in piena corsa per la vittoria della Liga. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Brutte notizie in casa. I Colchoneros perdono per infortunio Luische, come riportano in una nota del club spagnolo, ha accusato unalla gamba sinistra, senza fornire ulteriori dettagli. Il quadro attuale è in evoluzione ma, stando a quanto riferito dal quotidiano ‘AS’, l’uruguaianounodi almeno treproprio nel momento cruciale della stagione, in cui l’è in piena corsa per la vittoria della Liga. SportFace.

