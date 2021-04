AstraZeneca e trombosi | la decisione dell' Ema alle 16 Limitazioni per fasce d' età?

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Bruxelles, 7 aprile 2021 - Oggi l' Ema decide, di nuovo, sul vaccino. L'orario preliminarea conferenza stampa'Agenzia europea del farmaco, sulla valutazione in relazione agli ...

... di nuovo, sul vaccino. L'orario preliminare della conferenza stampa dell'Agenzia europea del farmaco, sulla valutazione in relazione agli eventi rari dicerebrale, è fissato ...Andrea Crisanti si esprime così sui collegamenti tra casi die il vaccino. Si attendono news dall'Ema, che potrebbe stabilire limitazioni per il farmaco. "Il rischio di un evento ...AstraZeneca, oggi alle 16 l'Ema darà la nuova valutazione del rischio vaccino eventi rari di trombosi. L'orario preliminare della conferenza stampa dell'Agenzia europea ...Bruxelles, 7 aprile 2021 - Oggi l'Ema decide, di nuovo, sul vaccino AstraZeneca. L'orario preliminare della conferenza stampa dell'Agenzia europea del farmaco, sulla valutazione in relazione agli ...