Ajax, Gravenberch: «Roma? Voglio dare un premio ai tifosi» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ryan Gravenberch è uno dei centrocampisti più interessanti d’Europa: ecco le sue parole verso la sfida contro la Roma Ryan Gravenberch, centrocampista dell’Ajax, ha parlato al sito ufficiale del club olandese. Roma – «Contro la Roma dobbiamo fare una bella partita proprio come contro il Lille. Se riuscissimo a giocare come contro i francesi, dovremmo riuscire a battere anche i giallorossi. Adesso che gioco per il titolo olandese è diverso. Sento tutti i tifosi dell’Ajax dietro di noi. E vogliamo dargli un premio, anche se non possono venire allo stadio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ryanè uno dei centrocampisti più interessanti d’Europa: ecco le sue parole verso la sfida contro laRyan, centrocampista dell’, ha parlato al sito ufficiale del club olandese.– «Contro ladobbiamo fare una bella partita proprio come contro il Lille. Se riuscissimo a giocare come contro i francesi, dovremmo riuscire a battere anche i giallorossi. Adesso che gioco per il titolo olandese è diverso. Sento tutti idell’dietro di noi. E vogliamo dargli un, anche se non possono venire allo stadio». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AhernandezS89 : RT @ilRomanistaweb: #Ajax, #Gravenberch: 'Per battere la #Roma serve una bella partita' Il centrocampista olandese: 'Dovremo giocare come… - ilRomanistaweb : #Ajax, #Gravenberch: 'Per battere la #Roma serve una bella partita' Il centrocampista olandese: 'Dovremo giocare c… - siamo_la_Roma : ?? #AjaxRoma è anche #Villar-#Gravenberch ?? I due duelleranno a centrocampo ?? Ma potevano essere compagni di squ… - romanewseu : #Ajax, #Gravenberch: “Se giochiamo come contro il Lille battiamo anche la Roma' #ASRoma #RomanewsEU… - siamo_la_Roma : ?? Ha parlato #Gravenberch dell'#Ajax ?? 'Contro la #Roma come contro il Lille' ???? Le parole del giovane centrocam… -