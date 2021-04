Achillea | proprietà | principi attivi e modi d’uso

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Alice Torri L’millefolium) è una pianta aromatica della famiglia delle Asteraceae dai colori vivaci e dai fiori a capolino bianchi e gialli.E’ ben nota soprattutto per i suoi benefici in fitoterapia. Per chi volesse raccoglierla si raccomanda di non estirpare la radice ma tagliare con un paio di forbici (il fusto è piuttosto duro) la Impronta Unika.