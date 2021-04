Verona – Lazio | in Tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 6 aprile 2021)è una delle prossime sfide del campionato di Serie A. La 30esima giornata si avvicina e gli scaligeri e i biancocelesti sono pronti a sfidarsi allo stadio Bentegodi domenica 11 aprile alle 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta sui canali DAZN. Entrambe le squadre punteranno a vincere. Lavince contro uno Spezia agguerrito, come si presentano le squadre?arrivano a questa 30esima giornata di campionato con due situazioni differenti alle spalle. I padroni di casa si trovano all’ottavo posto in classifica con 41 punti e vogliono cercare di scalare, per quanto possibile, la graduatoria. Nelle ultime cinque partite, i risultati non sono stati proprio eccellenti: tre sconfitte e due vittorie. Contro i ...