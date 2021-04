Verbicaro in lutto per la tragica morte di Salvatore Marino

(Di martedì 6 aprile 2021) Un graveha rattristato la pasqua a(Cosenza).ha perso la vita in un incidente autonomo in moto. Il commerciante di 39 anni era molto conosciuto e benvoluto asarebbe morto sul colpo a seguito dell’incidente avvenuto nei pressi della sua abitazione. Il Comune in una nota si unisce al dolore della famiglia. “La comunità si sente smarrita per la perdita improvvisa ed inaspettata di un giovane padre di famiglia, amico di tutti., con te se ne va uno dei sorrisi più genuini e sinceri, se ne va un uomo dedito alla famiglia, al lavoro e alla vita. Mancherai infinitamente ai tuoi cari e mancherai a chiunque ha avuto modo di conoscerti o di incontrare anche solo ...

