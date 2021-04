Valeria Marini, la madre Gianna e la presunta truffa subita (Di martedì 6 aprile 2021) La truffa per Valeria Marini e sua madre sembra non avere fine, la madre ha mostrato i messaggi del produttore, i quali porterebbero a pensare a qualcosa tra una storia finita male e una truffa. truffa Valeria Marini, svelate le chat tra Gianna e il produttore cinematografico truffaldino (Le Iene)La madre di Valeria ha dichiarato che il produttore potrebbe aver vinto una battaglia, ma bisogna vedere chi vince la guerra. Nel servizio di Filippo Roma si è tornato a parlare di Gianna, la madre della showgirl italiana che ha accusato di truffa il produttore Giuseppe Milazzo. La donna ha 83 anni ha mostrato ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 aprile 2021) Lapere suasembra non avere fine, laha mostrato i messaggi del produttore, i quali porterebbero a pensare a qualcosa tra una storia finita male e una, svelate le chat trae il produttore cinematograficoldino (Le Iene)Ladiha dichiarato che il produttore potrebbe aver vinto una battaglia, ma bisogna vedere chi vince la guerra. Nel servizio di Filippo Roma si è tornato a parlare di, ladella showgirl italiana che ha accusato diil produttore Giuseppe Milazzo. La donna ha 83 anni ha mostrato ...

