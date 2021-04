Uomini e Donne in lutto, la protagonista del programma è appena venuto a mancare (Di martedì 6 aprile 2021) È morta nel sonno nella sua casa a Roma Erica Vittoria Hauser, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne. #FOTO A FINE ARTICOLO Ex modella e partecipante del dating show condotto da Maria De Filippi, aveva lasciato la trasmissione nel 2013 insieme a Ivano Rotoli, l’uomo per il quale aveva deciso di partecipare al programma dopo averlo visto da casa. La loro storia d’amore era durata solo qualche mese prima di interrompersi definitivamente. La morte di Erica Vittoria Hauser La notizia della morte di Erica è stata condivisa sui social dai familiari e da alcuni degli ex protagonisti del programma. Anche lei giovanissima – qualche settimana fa è morto a 46 anni Fabio Donato Saccu, altro ex protagonista del trono over – le cause della morte non sono state ancora rese note. ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 aprile 2021) È morta nel sonno nella sua casa a Roma Erica Vittoria Hauser, exdel trono over di. #FOTO A FINE ARTICOLO Ex modella e partecipante del dating show condotto da Maria De Filippi, aveva lasciato la trasmissione nel 2013 insieme a Ivano Rotoli, l’uomo per il quale aveva deciso di partecipare aldopo averlo visto da casa. La loro storia d’amore era durata solo qualche mese prima di interrompersi definitivamente. La morte di Erica Vittoria Hauser La notizia della morte di Erica è stata condivisa sui social dai familiari e da alcuni degli ex protagonisti del. Anche lei giovanissima – qualche settimana fa è morto a 46 anni Fabio Donato Saccu, altro exdel trono over – le cause della morte non sono state ancora rese note. ...

Advertising

mariannamadia : Buona Pasqua a tutte e tutti. Per i credenti, e non credenti, sono state le donne, anche oggi, a perseverare quando… - matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - guerini_lorenzo : All'inaugurazione dell'#hub vaccinale di Varese. Un impegno ampio quello della #Difesa testimoniato dal lavoro degl… - fgr62 : RT @laura_lavespa: Da quando sono in cassa ho notato un gran numero di uomini che trattano le loro compagne con una violenza verbale e modi… - Marilenapas : RT @fanpage: È morta Erica Vittoria Hauser, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne. -